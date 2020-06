Com o objetivo de oferecer praticidade para os associados, principalmente neste período de distanciamento social em função da pandemia do novo coronavírus, o Gboex apresentou recentemente seu novo aplicativo, o Gboex Integra. A ferramenta agrega todos os serviços disponíveis pela empresa.

A plataforma substitui o APP da Rede de Convênios, integrando o serviço ao novo canal de atendimento. “O ambiente é intuitivo, descomplicado, prático, oferece mais facilidades para os associados e também informações importantes para os usuários”, explica a superintendente de Marketing da empresa, Ana Maria Pinto.

É possível acessar o novo aplicativo com o mesmo login e senha do Portal do Associado. Entre as funcionalidades disponíveis, além da Rede de Convênios com mais de 6.000 benefícios, há a possibilidade de ativar o cartão virtual. Também é possível conectar-se ao site da organização, verificar informações sobre o programa Mensalidade Premiada, emitir extratos de pagamentos e certificados dos planos.

“Estamos implantando ações para beneficiar nossos associados e corretores. Temos a proteção como essência e isso inclui oferecer alternativas para que as pessoas não precisem sair de casa durante a quarentena. São mais facilidades no celular para a comodidade do usuário”, diz Ana Maria.

A segurança também foi uma preocupação da empresa ao desenvolver o aplicativo, que utilizou sistemas que garantem a confiabilidade da ferramenta. A solução é gratuita e está disponível para iOS e Android, nas lojas virtuais pelo nome GBOEX-Integra.

N.F.

