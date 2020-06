Já são mais de 1.500 profissionais interessados em seguro de transportes de cargas inscritos para a Fetransporte Brasil Conference (FBC) 2020. O evento, que começa dia 02 de junho, reunirá grandes nomes no mercado de seguros de transportes de cargas e tem como objetivo principal incentivar a atuação no ramo ao proporcionar capacitação técnica e operacional.

Em um formato totalmente gratuito e online, a Feira foi elaborada para uma imersão de três dias (2 a 4 de junho). São mais de 20 horas de conteúdo em vídeo, sendo sete horas de transmissões ao vivo. “Vamos abordar temas relevantes para toda a cadeia de transportes de cargas”, afirma Marina Zanco, gerente de projetos na Educa Seguros.

O seguro de transportes de cargas é um ramo concentrado em poucos corretores especialistas, mas que apresenta grandes oportunidades a quem se capacitar. Estima-se que em todo o Brasil menos de 1 mil corretoras de seguros pessoas jurídicas atuam no ramo, que promete bom comissionamento mensal, em um universo de 40 mil empresas.

Rogério Bruch, diretor da Fetransporte Brasil, explica que a empresa quer ampliar o interesse e a atuação de corretores no ramo. “Reunimos e representamos corretores no segmento de transportes, sabemos que a demanda é muito maior do que o contingente de profissionais especializados em todo o Brasil. Há espaço para muito mais profissionais, para juntos ampliarmos a participação do seguro”, garante. Segundo ele, a carteira de transportes representa menos de 5% de participação no mercado. “Há apetite e potencial de crescimento, a pouca exploração traz mais players apostando no mercado brasileiro”.

De acordo com Anderson Ojope, diretor da Educa Seguros, o mercado de seguros brasileiro carece de aprimoramento técnico e operacional para a venda, operacionalização e gestão dos seguros no ramo de transporte de carga. “A grande maioria dos corretores de seguros ainda está distante deste segmento, altamente especializado. É preciso conhecer o ecossistema do seguro de transporte de carga e o mercado de logística em geral para poder diversificar a carteira através do desenvolvimento do produto, que tem grande potencial de crescimento”, diz.

O gerente Comercial da Fetransporte, Bruno Barazzutti, garante que este é um ramo empolgante para quem se envolve. “Queremos que os corretores conheçam e experimentem. Hoje as seguradoras estão totalmente interessadas em novos corretores e nessa carteira de transportes”.

Para participar do evento, basta se inscrever no site.

A Fetransporte Brasil Conference 2020, realizada pelas empresas Fetransporte Brasil e Educa Seguros, tem o patrocínio das companhias Argo Seguros; AT&M; Global 5 Gerenciadora de Risco; Guep Tecnologia; HDI Seguros; LPerna Comissária de Avarias; MBM Seguro de Pessoas; Seguros Sura; e Selbetti Tecnologia, além do apoio institucional do Clube dos Seguradores da Bahia.

N.F.

Revista Apólice