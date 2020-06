A Sompo Saúde S.A. acabou de contratar o médico Fernando Leibel como seu novo diretor executivo. Com mais de 30 anos de atuação no segmento de Saúde Suplementar, o especialista chega para integrar as estratégias da companhia com o objetivo de desenvolver novos serviços e fomentar oportunidades de negócios.

“Vamos trabalhar de maneira bastante próxima aos corretores de seguros e segurados para nos antecipar às tendências, com soluções que possam resultar em oportunidades para melhorar a jornada do beneficiário em seus atendimentos. A empresa já incrementou recentemente alguns serviços em seu aplicativo e vamos ter a inovação e a tecnologia como aliadas para gerar eficiência, eficácia e agilidade em nossos processos”, afirma Leibel.

O executivo é médico intensivista pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), com especializações executivas no Instituto IMD, no INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas) e na Singularity University. Leibel atua há mais de 30 anos na gestão de empresas no segmento. Conta com ampla experiência na gestão de Planos de Saúde e Redes Hospitalares, integração de operações de empresas em processos de fusões, desenvolvimento e implementação de produtos, sistemas de Business Inteligence (BI), protocolos e precificação e planos de saúde.

“O Fernando chega para contribuir com sua experiência e profundo conhecimento em gestão na área de Saúde às nossas estratégias para incrementar a prestação de serviços de qualidade, em que pretendemos dar destaque aos diferenciais com os quais nossos produtos do segmento são reconhecidos no mercado”, afirmou Francisco Caiuby Vidigal Filho, presidente da Sompo Seguros.

N.F.

