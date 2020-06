A Ezze Seguros investiu em uma nova plataforma para facilitar o trabalho dos corretores e parceiros. A companhia implementou um novo cotador online para seguro de Responsabilidade Civil Profissional/E&O, no qual é possível realizar as cotações e emitir as apólices de diversas atividades profissionais em poucas etapas, garantindo agilidade e autonomia aos negócios.

A seguradora conta com diversos produtos em linhas financeiras (D&O e E&O/RCProfissional), Transporte, Pessoas (Vida/Prestamista/AP), além de todas as modalidades de Seguro Garantia e Fiança Locatícia Pessoa Jurídica que também serão integrados a nova plataforma.

Richard Vinhosa, presidente da seguradora, destaca que a empresa segue atuando no desenvolvimento de novos produtos. Ao final deste ano, a companhia deve oferecer ao todo 40 novos produtos para seus clientes e parceiros. “A organização conta com ferramentas que agregam valor na operação como: emissão de apólice na ponta, portal para cliente e corretor de seguros e ferramenta de cotação online. Estamos sempre desenvolvendo novas soluções para melhorar a experiência dos nossos segurados”, afirma.

Leia mais: Ezze Seguros anuncia lançamento de quatro produtos

A empresa segue trabalhando na construção de parcerias e no sólido relacionamento com diversos corretores por todo o Brasil. Os profissionais já cadastrados possuem facilidades como acesso ao Portal, acesso a cotadores online para rápida negociação, cotações e emissão de apólices, além de treinamentos por vídeo e webinars neste momento de quarentena.

N.F.

Revista Apólice