A pandemia do novo coronavírus causou muitas mudanças na rotina de pessoas e empresas. Porém, aqueles que pretendem iniciar uma graduação no segundo semestre deste ano podem cursar a Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros.

Ministrado pela ENS, o curso segue com processos seletivos sendo realizados por e-mail, com agendamento prévio após efetivação da inscrição. As aulas terão início em agosto e há vagas para turmas presenciais no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), contando também com turmas online.

O curso forma profissionais com domínio dos principais conceitos da área securitária. Um dos diferenciais é o corpo docente, composto por especialistas, mestres e doutores com experiência acadêmica e vivência do setor nas áreas de negócios, serviços, mercado de seguros entre outras. Dessa forma, além da bagagem acadêmica, as aulas fomentam trocas de experiência e ampliação de networking.

Os interessados podem ingressar ainda por transferência externa, nota do Enem (últimos três anos) e apresentação de diploma de nível superior. Nesses casos, há política de bolsas de estudos. Colaboradores de empresas conveniadas e egressos do programa Amigo do Seguro também têm direito a descontos.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site.

