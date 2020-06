A ENS acaba de lançar uma novidade para quem busca se habilitar como corretor em um curto período de tempo. A partir do segundo semestre, o tradicional “Curso para Habilitação de Corretores de Seguros: Todos os Ramos” passa a contar também com formato intensivo.

Com duração de cinco meses, o programa, integralmente online, terá 50% das disciplinas transmitidas em aulas ao vivo e outros 50% em videoaulas gravadas, dispondo de recursos interativos, exercícios, tutorias e outras funcionalidades. Essa modalidade permite um contato mais direto com professores e colegas de turma.

O novo curso tem carga horária e conteúdo idênticos aos do programa tradicional, que dura nove meses. Dessa forma, os alunos poderão concluir a habilitação na metade do tempo, sem qualquer perda.

Outra vantagem é o ganho de capilaridade que a modalidade online permite, já que pessoas de qualquer região do País poderão participar. Todas as provas serão realizadas a distância em uma plataforma segura.

Investimento em 12 vezes

De acordo com o presidente da Escola, Robert Bittar, o programa intensivo vem para atender aos interessados que não puderam ingressar no curso no início do ano. “Com a pandemia, muitas pessoas não conseguiram seguir seu planejamento de estudo e deixaram de se matricular no primeiro semestre. Pensando nelas, desenvolvemos esse curso inédito, que permitirá a formação como corretor de seguros de maneira mais rápida e com a mesma qualidade de ensino”, ressalta o executivo.

A diretora de Ensino Técnico da instituição, Maria Helena Monteiro, destaca que o programa poderá ser feito mesmo durante a quarentena, que ainda não se sabe até quando irá durar. “Com o isolamento social, o ensino a distância tem sido a única alternativa para quem deseja se qualificar. Estamos atentos para oferecer os produtos adequados às demandas do setor e investimos nas nossas plataformas digitais. Nossos docentes recebem treinamento específico para ministrar aulas online e a Escola Virtual possui ambientes dinâmicos e interativos, que garantem a melhor experiência aos alunos”.

O Curso é composto pelas formações em Capitalização, Vida e Previdência e Demais Ramos. Ao final, o aluno aprovado recebe certificado digital que permite a obtenção do registro profissional emitido pela Susep.

O investimento total é de R$ 5.924,00, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Quem se inscrever até 15 de julho garante 10% de desconto.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site da entidade.

N.F.

Revista Apólice