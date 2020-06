A Tokio Marine emitiu no período de junho de 2019 a maio de 2020 (últimos 12 meses) R$ 1 bilhão em prêmios pela diretoria responsável por riscos corporativos. Em razão da sinergia entre a equipe técnica e a estrutura de atendimento comercial para corretores com perfil corporativo nas principais capitais do país, além do portfólio de produtos.

“Temos em nosso DNA a expertise na gestão de riscos corporativos. Ao longo dos anos, conseguimos um crescimento orgânico que fortaleceu a atuação da empresa. Isso tudo é fruto de um movimento de reestruturação das áreas técnicas e da equipe comercial feito em 2014, estratégia que representa um marco na evolução da carteira de Pessoa Jurídica”, afirma José Luis Franco, diretor comercial Corporate da seguradora.

Os produtos mais representativos do segmento são seguros empresariais (RN/RO e Patrimonial) com 40%, além das carteiras de Transportes (19%), Responsabilidade Civil (10%), Garantia (8%) e Riscos de Engenharia (4%).

“Acreditamos que temos potencial para continuar ampliando nossa participação no mercado, ancorados principalmente em um perfil mais consultivo, ou seja, que ajude nossos clientes a identificar, gerir e minimizar os riscos de sua atividade”, diz o executivo.

Nos cinco primeiros meses de 2020, mesmo em um cenário de pandemia e distanciamento social em todo o País, a companhia obteve um crescimento de 59% nos resultados da Diretoria Corporate, comparado ao mesmo período de 2019. O incremento é resultado das medidas adotadas pela empresa para garantir a manutenção dos negócios durante a quarentena e também do sólido relacionamento da área com os principais players do mercado.

Leia mais: Tokio Marine amplia serviço de orientação médica online

“A tecnologia foi a nossa principal aliada para flexibilizar processos, de modo que nossos parceiros tenham todos os subsídios necessários para continuar operando e oferecendo soluções aos seus clientes. Nosso resultado até maio mostra que as medidas têm surtido efeito e que nós, enquanto área consultiva que estabelece elos de mercado, temos conseguido prover soluções assertivas para nossos segurados em conjunto com as áreas técnicas da companhia”, completa Franco.

N.F.

Revista Apólice