Sete diretores da April Brasil Seguro Viagem anunciaram ontem, 29 de junho, a compra da operação de seguro viagem da multinacional francesa no mercado brasileiro. O acordo prevê a manutenção da marca e a continuidade dos produtos e serviços da seguradora.

O quadro societário da nova companhia é formado pelo CEO, Luiz Gustavo da Costa; e pelos diretores Claudia Brito (Comercial); Bruno Venancio (Jurídico e Compliance); Marcelo Galbe (Tecnologia e Inovação); Juliana Paschoa (Financeiro); Juçara Serrano (Operações); e Taís Mahalem (Marketing e Digital). Os novos sócios possuem amplo tempo de atuação na empresa, alguns com mais de 14 anos, além de profundo know how no mercado segurador e de turismo.

“Em 2019, superamos a marca de meio milhão de seguros emitidos. Agora em 2020, vislumbramos as mudanças do cenário atual do turismo como uma grande oportunidade e fizemos uma oferta à matriz para assumirmos a operação de seguro viagem no mercado brasileiro”, afirma Costa, acrescentando que as negociações foram concluídas na semana passada.

De acordo com o executivo, a diretoria brasileira acredita na expansão do mercado de seguro viagem no pós-crise. “A aquisição da operação é a maior prova de que acreditamos no negócio e confiamos que temos um time de grandes talentos, que conhecem o mercado. Entendemos que o cenário pós-pandemia irá trazer uma consciência ainda mais forte sobre a importância de embarcar protegido e isto, certamente, beneficiará o nosso setor. Estivemos muito próximos dos nossos parceiros e clientes desde o início da pandemia e percebemos a força da nossa estrutura, principalmente da Assistência e do Atendimento Comercial, que garantiram segurança”, acrescenta.

O CEO revela ainda que não haverá mudanças na operação da empresa no Brasil. A organização seguirá com o risco coberto pela AXA, com sua central de atendimento própria e com toda a rede de prestadores de serviços internacionais. “Os clientes continuarão a ter planos e coberturas que atendem a todos os perfis de viajantes e diferentes tipos de viagem”, enfatiza.

Sobre o futuro, Costa revela que o foco se mantém na retomada do turismo nacional e internacional, na gestão e controle de custos e na otimização das operações. Paralelamente a isto, a empresa desenvolve um plano estratégico de inovação e novos produtos.

Desde 2017, a companhia vem registrando crescimento de 20% ao ano e em 2019 o faturamento foi de R$ 100 milhões, o melhor resultado na década. Além disso, a empresa fez investimentos em tecnologia nos últimos anos, lançou novos serviços, como a cobertura para assistência pet em viagem, ampliou os canais de atendimento, incluindo o Teleatendimento e a Assistente Virtual Margot, além de ter patrocinado eventos, como a Florida Cup, e participado de feiras no setor de turismo.

N.F.

Revista Apólice