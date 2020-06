No mesmo formato e horário do seu tradicional almoço, o CVG-SP realizará no dia 24 de junho, das 12h15 às 13h15, uma live para discutir as “Principais ações das associadas para o desenvolvimento do mercado de Seguros de Pessoas”. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal da entidade no Youtube.

Batizada de “Terraço Virtual”, em alusão ao Terraço Itália, local onde o Clube realiza seus almoços há 39 anos, a live reunirá nessa primeira rodada três vice-presidentes de empresas associadas.

Já estão confirmadas as participações de Ramon Gomez, vice-presidente da MetLife; Carlos Guerra, vice-presidente da Prudential; e Guilherme Hinrichsen, vice-presidente da Icatu. O debate estará sob medição do presidente da entidade, Silas Kasahaya.

Kasahaya informou que a ideia é promover novos eventos da série “Terraço Virtual” ainda neste ano, sempre com a participação de três representantes de empresas associadas a cada rodada. “O Clube criou o “almoço virtual” para manter a tradição e continuar contribuindo com o debate de ideias em prol do mercado de seguros de pessoas”, diz.

Não é necessário se inscrever. Para assistir ao evento, basta acessar o link no YouTube.

