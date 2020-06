Neste domingo, dia 28 de junho, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) comemora o seu 54º aniversário. Pioneiro no apoio ao mercado de seguros de Pessoas e Benefícios e precursor de entidades congêneres de todo o país, a organização completa mais doze meses de atuação em meio ao cenário atípico e desafiador de uma pandemia, pronto para se reinventar mais uma vez.

“É impossível viver mais de 50 anos de história sem passar por desafios e o Clube vem mostrando sua resiliência ao longo de todo esse tempo. Este ano, não poderemos nos reunir presencialmente com representantes e grandes líderes do mercado para a nossa festa, como é tradição, mas registramos a alegria de continuar investindo nossos esforços no desenvolvimento do segmento de Pessoas do país, adaptando-nos a essa nova realidade”, afirma o presidente da entidade, Octávio Perissé.

Ele faz um agradecimento especial a todas as empresas beneméritas do Culbe, que viabilizam as suas atividades e apoiam as suas iniciativas, bem como aos associados e entidades parceiras. Além disso, menciona os membros da diretoria e do Conselho Consultivo do Clube, que contribuem constantemente para o sucesso da instituição.

Leia mais: Morre o fundador do CVG-RJ, Minas Mardirossian

N.F.

Revista Apólice