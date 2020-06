O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promoveu, de 25 a 28 de maio, o curso online e gratuito “Seguro de vida: como vender mais em tempos difíceis”. A iniciativa teve a parceria da Escola de Negócios e Seguros (ENS).

Ministrado pelo professor e corretor de seguros Bruno Kelly, o treinamento foi transmitido ao vivo e abordou as etapas do processo de comercialização do seguro de vida, formas de contratação, coberturas disponíveis no mercado, argumentos de venda, comportamento e necessidades do cliente, planejamento e abordagem da venda na prática, noções de marketing digital entre outros assuntos.

“Parabenizo a todos pelo curso. Agregou valor ao nosso dia a dia”, afirmou Dalmar Siqueira. Já Rafael Vieira ressaltou que as “dicas do curso foram muitos boas para negociar o seguro de vida”. Para Alessandra Lopes, as aulas “auxiliam o corretor a vencer as objeções no momento de vender o seguro ao cliente”. Simone Castro também elogiou a iniciativa. “Ótimos treinamento e conteúdo!”.

O presidente do Clube, João Paulo Moreira de Mello, avalia que o curso cumpriu o objetivo de capacitar os profissionais do setor, uma das missões da entidade.

“Na impossibilidade de realizar encontros presenciais, a associação adequou o cronograma de atividades, que agora acontecem em ambiente digital. Com isso, conseguimos levar nossas ações também ao interior, atendendo à demanda das beneméritas”, explica Mello.

Segundo o dirigente, 250 pessoas inscreveram-se no treinamento, sendo “a grande maioria corretores, mas também houve participação de securitários e executivos de Belo Horizonte, interior de Minas e até de outras partes do País”.

Próximas ações

Na linha de eventos online, a entidade promove em junho a série de workshops “Conhecer para Proteger”, com apresentações das beneméritas mantenedoras do Clube. Os primeiros encontros acontecem nos dias 2 e 4, das 9 às 10h30, com transmissão pela plataforma Zoom. Já em julho, a instituição realiza, com o apoio da ENS, um curso focado em vendas de seguros saúde.

N.F.

Revista Apólice