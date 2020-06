Com a necessidade do isolamento social em função da pandemia da covid-19, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) migrou suas ações para o ambiente digital. Foi assim com o curso de seguro de vida, realizado em maio, e a série de workshops “Conhecer para Proteger”, que começou no dia 2 junho.

O presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello, explica que o programa é um evento de capacitação focado nos corretores de seguros. “Já foram realizados quatro encontros online reunindo centenas de participantes”, afirma.

Segundo o dirigente, as instituições mantenedoras do Clube são convidadas a apresentar seus produtos, serviços, modelos de negócios e estratégias de vendas.

“Não podemos parar com ações voltadas ao desenvolvimento do mercado. Ao nos adaptar às circunstâncias, demonstramos resiliência e perseverança para superação das dificuldades do momento”, completa Mello.

Confira a programação dos workshops “Conhecer para Proteger”:

16/06 – MBM Seguradora, Ben’s MDS Group e Prudential do Brasil

18/06 – Seguro do Trabalhador, Icatu Seguros e TGL Consultoria

23/06 – Peper, MetLife e Classic Seguros

25/06 – M&M Assessoria, Bradesco Seguros e Asseg Assessoria

30/06 – SindSeg MG/GO/MT/DF, Tokio Marine Seguradora e Promed Assistência Médica

Os workshops são gratuitos e transmitidos pela plataforma Zoom, sempre das 9 às 10h30. O público tem a oportunidade de esclarecer dúvidas ao vivo com os expositores. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou whatsapp (31) 99358-0636. A cada evento, o participante recebe por e-mail o login e a senha de acesso.

N.F.

Revista Apólice