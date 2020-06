Com o intuito de ampliar as possibilidades de operações no setor da corretagem de seguros, a Rede Lojacorr criou os Negócios Compartilhados. Trata-se de um novo processo colaborativo que potencializa a capilaridade das corretoras e atende à demanda do consumidor em qualquer região do território nacional.

A empresa se inspirou no conceito mundial de economia compartilhada para formatar, por meio das trocas, uma solução rentável para as corretoras e assertiva para a sociedade. Em desenvolvimento desde o ano passado, os Negócios Compartilhados atuam no ecossistema da Rede para atender segurados distantes territorialmente do corretor ou mesmo fora da sua expertise.

Na prática, o profissional aciona um colega para atender as necessidades específicas do negócio e também da região, e ambos dividem os resultados. A fusão da operação ajuda o brasileiro a se proteger mais e melhor, gera mais resultados para os parceiros e credibilidade junto ao cliente.

De acordo com a analista de Negócios e Canais Estratégicos da organização, Carolina Ogata Busato, essas relações de parcerias entre os corretores da Rede promovem o acesso a novos produtos e serviços, suporte comercial e operacional, tanto no desenvolvimento quanto na administração de um negócio, além de proporcionar auxílio em eventuais períodos de afastamentos. “Como a empresa possui capilaridade e poder de distribuição, isso possibilita que parcerias estratégicas promovam o crescimento sustentável por meio da cooperação mútua que beneficia todas as partes envolvidas. Essas relações de colaboração viabilizam novas oportunidades de negócio, criam uma rede de confiança, aumentam a competitividade e a fidelização de clientes. Através de parcerias, o corretor pode aproveitar todo o potencial de consumo da sua carteira de segurados. É possível criar experiências de aquisição cada vez melhores ao oferecer mais proteção para o mesmo cliente”, diz.

Outros benefícios dos Negócios Compartilhados são a ampliação do mix de carteira pelo aumento de portfólio de produtos e serviços oferecidos; o aumento da competitividade, produção e lucratividade; a redução dos riscos devido à confiabilidade e transparência da operação; agregar valor à proteção que é oferecida aos segurados; conquistar novos clientes e fidelizar os atuais; agilizar o atendimento; expor a marca para novos clientes e mercados; trocar conhecimentos e experiências; e fortalecer a Rede com ações em conjunto e processos sustentáveis.

O CEO da Lojacorr, Diogo Arndt Silva, explica que com o processo colaborativo as corretoras ganham capilaridade, devido ao nível de conhecimento para suporte e gestão de carteiras. “As soluções dão a possibilidade de os profissionais de seguros da empresa entrarem em negócios mais complexos do que a sua rotina”, ressalta.

