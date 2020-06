EXCLUSIVO – Atuando há dois anos no mercado, com 56 corretores de cadastrados, a BRH Solution Assessoria começou do zero. Nascida para atender corretores de seguros de Osasco e região, ela já possui parceiros em toda a grande São Paulo e ABC paulista.

Renata Moura



Evaristo Moura e Renata Moura atuam para oferecer todo o trabalho de backoffice e suporte para atender, prospectar e prestar atendimento aos parceiros. Os parceiros são corretores de seguros com registro na Susep e CNPJ, que normalmente possuem forte atuação nos ramos elementares, mas que fugiam dos produtos de saúde.

“A venda de saúde requer mais atenção do corretor de seguros e também um serviço de pós-venda mais minucioso”, explica Evaristo. Quando o corretor de seguros realiza o cadastro através da Assessoria, ele recebe capacitação para atender as necessidades ligadas à saúde de seus clientes.

Se o corretor possui, por exemplo, um cliente de automóvel que deseja um plano de saúde, que atenda em um determinado hospital, ele leva esta demanda para a BRH Solution, que o ajudará identificar as melhores propostas.

Evaristo Moura



“Nosso objetivo é apoiar o pequeno e médio corretor para que eles possam comercializar planos e seguro saúde”, esclarece Evaristo. Ele conta que os corretores de seguros são cadastrados diretamente nas operadoras e seguradoras através do sistema multinotas, no qual recebem sua comissão diretamente das operadoras/seguradoras. A empresa espera contar com 150 corretores cadastrados até o final de 2020.

A Assessoria presta um serviço fundamental, principalmente, para os corretores de seguros formados a menos tempo, que possuem menos experiência em produtos de saúde e odontológico.



Impactos da pandemia



Desde o início da pandemia, Evaristo observou o crescimento da demanda por produtos de saúde. “Não houve queda nas vendas, pelo contrário. Observamos um aumento de 10% a 15% nos últimos três meses. Se o plano de saúde já era um dos objetos de desejo do brasileiro antes da pandemia, agora ele passa a ser um item (quase) de primeira necessidade”, observa.

Para atender a todos os bolsos, a BRH Solutions possui parcerias com muitas operadoras e seguradoras, possibilitando a venda desde produtos regionais até os mais abrangentes, com variação de preços de acordo com cada tipo de cliente.



Parceria



A BRH Solution nasceu em parceria com a Brazil Health, uma empresa que fornece todo o amparo tecnológico para prestar um atendimento de qualidade para os corretores de seguros, seja na prospecção ou no pós-vendas. Eles atendem corretores, além da Grande São Paulo, nas cidades de Santos, Taubaté, São José dos Campos, Valinhos, Campinas, Guarulhos, Diadema e Grande ABC. “Isso é possível porque prestamos o atendimento virtual, porém sem interrupção. O corretor de seguros que atua no segmento de saúde e odontologia precisa de respostas rápidas para atender o seu cliente e é isso que nós oferecemos”, ressalta Evaristo.

A maioria das corretoras de seguros brasileiras atualmente possuem estruturas enxutas, que não dispõe de equipe para atendimento e administração do pós-venda numa operação de seguro saúde . “Nossa Assessoria abre caminho para que o profissional possa se dedicar à função de prospectar clientes, deixando as questões burocráticas de planos de saúde e odontológicos nas mãos da BRH Solution”, pontua Evaristo. Ele completa: “fazemos a interação entre o corretor, cliente e a operadora de forma direta e rápida, mantendo o contato pessoal, quando necessário”.

Gostou da ideia? Veja mais detalhes neste link.

Kelly Lubiato

Revista Apólice