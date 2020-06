Vivemos um momento incerto, uma pandemia global que nos faz refletir sobre o futuro.

Diante desse cenário atual e movida por esse sentimento, percebo que tenho muito mais disposição e vontade de trabalhar para o crescimento de um país melhor.

Sempre me dediquei ao meu trabalho, dando valor em projetos aos quais classificamos de “pequenos” na mesma proporção que dedicamos aos “grandes”. Isso mostrou meu comprometimento profissional e foi assim que alcancei reconhecimento no mercado de seguros.

Acompanhando o crescimento do setor agrícola no Brasil, inauguramos recentemente a filial da Mont Forte Minas Corretora em Lavras/MG, temos uma equipe especializada em Seguro Rural, Agropecuário, Riscos Diversos e outros para facilitar o atendimento aos produtores do Sul de Minas e São Paulo.

Mesmo com a agricultura em expansão, o mercado de seguro rural ainda é carente. Fazemos um trabalho diferenciado junto ao produtor, levamos informações e detalhes do seguro e suas coberturas. Explicamos também sobre a inclusão da Subvenção do Governo Federal e Estadual (quando é permitido).

Nosso objetivo é mostrar que o produto é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola e fundamental para modernização tecnológica da agricultura, protegendo a lavoura contra perdas causadas por fenômenos adversos da natureza até o limite máximo de indenização contratado na apólice.

Sabemos que o mercado de seguros é muito competitivo e que o sucesso profissional não acontece da noite para o dia, mas sim de uma caminhada incerta e longa de aprendizados diários e crescimento.

Buscando conhecimento dia após dia, eu aprendi que o segredo não está nas funções que escolhi exercer, mas em exercer tudo que escolhi com dedicação e amor. E espero continuar assim em tudo que um dia eu venha a fazer.

* Por Patrícia Bezerra Massahud, corretora de Seguros na Mont Forte Minas Corretora