A Regula Sinistros criou um departamento para ajudar a população neste momento de pandemia do coronavírus, esclarecendo dúvidas para quem perdeu um familiar e deseja saber sobre seguro de vida e assistência funeral.

“Estamos oferecendo à sociedade uma Central de Dúvidas, pois há pessoas enfrentando sérias batalhas com a covid-19 e não possuem auxílio e/ou recursos neste momento”, afirma o CEO da empresa, Daniel Bortoletto.

No site da organização foi disponibilizado o passo-a-passo para as famílias fragilizadas, que também poderão abrir um chamado via e-mail ou whatsapp para serem acolhidos e orientados.

Apresentando o novo serviço, a empresa realiza uma live hoje, 04 de junho, às 18 horas, na página no Facebook do web programa Profissional de Seguros, com a participação de executivos do mercado de seguros para debater sobre o tema “Como podemos ajudar as famílias vítimas da covid-19?”.

A live terá participação de três executivos da Regula: Daniel Bortoletto, CEO; Donizetti Ferreira, diretor Comercial; e Glaucia Correa, líder da Central de Atendimento. O evento será apresentado por Fabio Sorola e Marcelo Brancacci, corretores de seguros que comandam o web programa, contando ainda com os convidados Josusmar Sousa, diretor da Mister Líber Corretora de Seguros; e Eleonora Barbosa, diretora da Benites & Costa Corretora de Seguros.

“Vamos debater a contribuição do setor de seguros à sociedade, em especial dos corretores, que são reconhecidos como agentes do bem-estar social, e da Regula, que atua no suporte desses profissionais. Todos nós podemos oferecer ajuda neste momento delicado para tantas famílias”, afirma Bortoletto.

