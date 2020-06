A Contabilizei, escritório de contabilidade que oferece serviços online, em parceria com a Segfy, insurtech do setor de seguros, realizará uma série de eventos online chamada “O Corretor do Futuro”. O webinar tem como objetivo trazer para os profissionais da área temas que contribuirão para capacitação e desenvolvimento.

As lives contarão com a presença de especialistas de diversos segmentos que abordarão assuntos como Produtividade, Gestão Administrativa de uma Corretora e também produtos como Seguro de Vida e Saúde Suplementar.

“A parceria tem o objetivo de levar conteúdos relevantes para corretores de todo o Brasil. Acreditamos que mesmo em tempos de quarentena o evento proporcionará capacitação e desenvolvimento para este público, por isso optamos por realizar de maneira online, fazendo com que possa ser acessado de qualquer cidade do Brasil”, afirma Vinicius Simão, especialista em corretores de seguros da Contabilizei.

A próxima Live será no dia 08/06, às 18h30, com o especialista de Seguros e professor da ENS, André Rezende, que falará sobre o tema “Produtividade e Seguro de Vida”. Além disso, o webinar também conta com a participação de Mariana Oliveira, especialista de negócios do escritório; e Dielson Haffner, diretor de vendas da insurtech.

As inscrições já estão disponíveis no link.

N.F.

