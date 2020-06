Uma nova série do CNseg Webinars avaliará desta vez os impactos do coronavírus entre os mercados regionais de seguros, vida e previdência, saúde suplementar e capitalização. Dois encontros vão acontecer para debater o tema “Os mercados regionais na covid-19: A visão dos Presidentes dos Sindicatos de Seguradoras”.

O primeiro ocorrerá no dia 3 de junho, às 14h30, e contará com a participação de Alexandro Luciano Barbosa, presidente do SindSeg BA/SE/TO e diretor Regional N/NE da Allianz Seguros; José Rivaldo Leite da Silva, presidente do SindSeg SP e vice-presidente de Vendas e Marketing da Porto Seguro; Marco Antonio Neves, presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF e diretor da SulAmérica Seguros; e Ronaldo Dalcin, presidente do SindSeg N/NE e superintendente Comercial Nordeste da Tokio Marine. O outro webinar está marcado para o dia 10 de junho, às 10h, e terá a presença dos Presidentes dos Sindicatos das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo, do Paraná e Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O Presidente da CNseg e diretor-presidente da Fenaseg, Marcio Coriolano, que vai participar dos dois encontros, explica que “a representação institucional das seguradoras é dupla. O braço associativo é a Confederação, que representa nacionalmente e interage com os poderes federais. O braço sindical são os sindicatos regionais, que compõem a Fenaseg e cuidam de tudo ao nível local. Tenho a honra de presidir os dois braços representativos para reunir todas as sinergias de um setor enorme, que movimenta mais de R$ 470 bilhões anuais, e é o maior setor privado formador da poupança nacional”.

Serviço

CNseg Webinars – Os mercados regionais na COVID-19: A visão dos Presidentes dos Sindicatos de Seguradoras

Data: 03 de junho (quarta-feira), às 14h30

Data: 10 de junho (quarta-feira), às 10h

Tempo de duração: 1h30

Inscrições: cnseg.org.br

N.F.

Revista Apólice