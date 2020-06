O Clube dos Seguradores da Bahia promove um debate no dia 17 de julho, às 19 horas, com o com o tema “Microsseguro e suas oportunidades”, que conta com a participação do diretor Comercial da Sudamerica Vida e diretor de Relacionamento e Desenvolvimento da Associação das Microsseguradoras, David Novloski. O executivo é especialista em seguros de pessoas e já atuou como presidente do Clube de Vida em Grupo do Paraná (CVG-PR). Na companhia, ele tem objetivo de levar aos gestores comerciais a sua experiência e dar suporte na comercialização dos produtos que englobam toda assistência familiar.

De acordo com o presidente da entidade, Fausto Dorea, mencionar o microsseguro será uma oportunidade de aprendizado, pois é um segmento pouco explorado. “Desta vez convidamos não só os nossos associados, mas todos os corretores, gestores das seguradoras, colaboradores das corretoras de seguros e empresas prestadoras de serviços para debater um tema no qual não se vê ser muito mencionado no setor. Se acompanharmos as peculiaridades do produto, percebemos que existem muitas chances de ser comercializado sem grandes dificuldades, além da inclusão social que o mesmo proporciona”, afirma.

Segundo informações divulgadas pela Susep, os microsseguros geraram R$ 311,17 milhões em prêmios, representando um crescimento de 57,7% em 2017. Três modalidades do microsseguro podem ser comercializadas no Brasil: pessoas, danos e previdência. As comissões, corretagem e campanhas promocionais atingiram R$ 109,8 milhões durante o período citado, uma evolução de 136,1%, em comparação ao ano anterior.

N.F.

Revista Apólice