Com mais de 40 anos de atuação no mercado de seguros e resseguros, Cesar Cavalcante reforça o time do IRB Brasil RE a partir de hoje. O executivo chega como assessor direto do CEO e presidente do Conselho de Administração do ressegurador Antonio Cassio dos Santos.

“Seu papel será preponderante como executivo-chave. Ele tem experiência nas áreas de gestão, técnica, comercial de seguros e, especialmente, em estratégia empresarial. Chega para somar esforços e contribuirá muito com a nossa administração”, diz Antonio.

O executivo tem passagens por projetos em grandes empresas do setor, como Liberty, Porto Seguro, Mapfre e os grupos Sulamérica, Allianz/RAS e Arbi.

N.F.

Revista Apólice