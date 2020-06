A Superintendência de Seguros Privados (Susep) disponibiliza, a partir de hoje, a carteira de identificação do corretor de seguros. Digital e gratuito, o documento é acessado via aplicativo. A inovação é parte da plataforma que facilitou o registro de corretores de seguros, que voltou a ser obrigatório para os profissionais do setor com a revogação da MP 905. A carteira de habilitação atende uma demanda da categoria e está disponível para os profissionais que já cumpriram a etapa obrigatória de identificação no sistema de registro, por meio de foto portando o documento utilizado no cadastro. Até o dia 09 de junho, foram contabilidos 38.655 registros entre pessoas físicas e jurídicas na entidade.

“A nova carteira é uma demanda que nasceu do feedback e sugestões dos corretores”, afirma o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DETIC) da autarquia, Leonardo Brasil. “A partir do dialogado com a categoria, novas demandas têm surgido e estão sendo atendidas. A interação tem nos permitido avançar em novos serviços para estes profissionais”, diz. Entre as vantagens apontadas pelo diretor na nova etapa, está a possibilidade de compartilhamento rápido em contatos profissionais em redes como LinkedIn e o próprio Whatsapp.

A carteira de habilitação digital da Susep estará disponível para profissionais em situação regular no novo sistema de registro de corretores. O cadastro é gratuito e pode ser feito através deste link ou via app, nos sistemas Android e iOS. O recadastramento poderá ser feito até o dia 31 de julho.

A nova identidade digital do corretor de seguros é parte de um processo de modernização que a Susep vem implementando em todo o setor. Com esta iniciativa, evitam-se também os custos da emissão de um documento físico, além de permitir agilidade no envio e manutenção das habilitações para os corretores cadastrados.

N.F.

Revista Apólice