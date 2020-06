Carlos Colucci, ex vice-presidente da HDI Seguros, acaba de se juntar à diretoria da insurtech Pier, para comandar a carteira de seguros de automóveis. Após 20 anos na seguradora, Colucci encara agora novos desafios, em um empresas que aposta em um produto de mutualismo e pagamento mensal.

“Nosso maior desafio é levar o público a pensar em seguro como uma assinatura de streaming, ou seja, um fee mensal e que ele pode interromper a qualquer momento, isso será uma tremenda mudança de paradigma para esse setor. Queremos que muitos brasileiros enxerguem uma solução da mesma forma que ninguém mais pensa em táxi sem aplicativos. Estamos diante de conceito totalmente revolucionário que elimina o velho pensamento de que seguro é difícil, caro e cheio de pegadinhas. A proposta da Pier é ser fácil, simples, cuidar verdadeiramente das pessoas para que elas não se preocupem com renovações e trabalhos inúteis”, explica Colucci.

Sobre o baixo valor do prêmio do seguro, tão inferior ao mercado, o executivo explica: “O fato de sermos uma insurtech nos permite trazer dados tecnológicos, automação de processos e inteligência de modelos digitais que reduzem o custo da operação. Além disso, quando tornamos nosso cliente parte de uma comunidade, de pessoas que querem descomplicar e são honestas, ele torna-se um amante da marca. Por isso, conseguimos estabelecer uma relação com nosso cliente de muita paixão pelos nossos produtos. Nosso formato de distribuição também reduz em torno de 20% os valores dos serviços”, explica o executivo. O produto é garantido pela Too Seguros.

Segundo o executivo, o seguro da insurtech custa 30% menos do que um produto tradicional do mercado, com parcelas mensais a partir de R$ 32,90, com cobertura de roubo e furto e assistência 24h. “Esse é nosso primeiro produto, queremos ofertar muitos outros, mas primeiro vamos cuidar dessa comunidade”, explica.

Kelly Lubiato

Revista Apólice