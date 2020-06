No primeiro trimestre de 2020 o setor de capitalização distribuiu R$ 306 milhões de prêmios em sorteios, volume 7,6% maior que o apurado no mesmo período do ano passado segundo dados da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). O mercado registrou crescimento de 3,2% no período, o que corresponde a uma arrecadação de R$ 5,6 bilhões.

Segundo o presidente da entidade, Marcelo Farinha, o desempenho do trimestre ainda capta os efeitos dos bons resultados obtidos desde o ano passado, quando o setor voltou a ter crescimento de dois dígitos, o que também se refletiu no aumento de 3,5% nas provisões técnicas, que somaram R$ 30,7 bilhões. “Ainda não foi possível avaliar como a crise do novo coronavírus afetou o setor”, afirma o executivo, dizendo que isso só será possível a partir do conhecimento dos resultados de abril e maio, ainda não divulgados pela Susep.

Para Farinha, nesse momento em que o país vive uma crise sem precedentes, com efeito não só na saúde mas também no emprego e na renda das pessoas, o título de capitalização tem se mostrado um aliado, tanto no enfrentamento de possíveis emergências financeiras, quanto no estímulo ao consumo consciente.

As 15 empresas de capitalização associadas à Federação estão funcionando em sistema de trabalho remoto. “Apesar de inédita e desafiadora, essa medida foi adotada em curtíssimo espaço de tempo, a fim de proteger as pessoas e manter todas as operações de Capitalização dentro dos padrões de normalidade”, ressalta o presidente.

Resultados dos sorteios substitutos

Os sorteios substitutos à extração da Loterial Federal estão sendo feitos pela FenaCap desde o dia 26 de março, quando a modalidade foi suspensa pela Caixa Econômica Federal em razão da Pandemia. Nesse momento tão difícil para os brasileiros, a medida foi adotada para assegurar a continuidade de distribuição de prêmios a portadores de títulos de capitalização.

A apuração dos títulos de capitalização contemplados nos sorteios substitutos continua a cargo das empresas fornecedoras dos títulos, assim como sempre ocorreu com os sorteios da Loteria Federal, uma vez que os critérios de premiação variam produto a produto, de acordo com as características de cada um, descritas nas Condições Gerais. Para verificar se um título foi ou não premiado é necessário buscar os sites e canais de comunicação oficiais das organizações.

