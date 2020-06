A Capemisa Seguradora passou a oferecer gratuitamente aos seus corretores uma das assistências mais requisitadas em seus produtos de Vida para pequenas e médias empresas: o serviço de assistência jurídica. Neste momento delicado e ainda com muitas mudanças nas legislações, o suporte pode ser fundamental para o dia a dia destes profissionais.



A assistência funciona como um ‘tira-dúvidas’ online, com orientações para as principais áreas do Direito, como trabalhista, tributária, cível e penal. A empresa está garantindo acesso por três meses aos corretores ativos, sem custo. O serviço será prestado por uma rede credenciada de escritórios especializados.



“Em um período de tantas incertezas e preocupações, oferecer esse apoio aos nossos corretores é uma forma de deixá-los mais seguros. Eles poderão esclarecer eventuais dúvidas jurídicas, contribuindo para que possam tomar suas decisões com respaldo e menor impacto em seus negócios”, diz o diretor Comercial da companhia, Fabio Lessa.

A iniciativa partiu de uma pesquisa realizada pela seguradora com toda sua força de venda para entender suas necessidades em decorrência da pandemia de covid-19. “Eles são nossos parceiros ao longo dos anos e faz todo sentido que nos coloquemos ao lado deles para superar esse momento tão desafiador”, ressalta o executivo.

N.F.

