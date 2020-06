No ano em que a Capemisa Seguradora festeja 60 anos, a Campanha Sou+Você ganha um incremento para os corretores nesse novo ciclo que se inicia com a retomada da economia em algumas regiões do país. Durante os meses de junho e julho, os pontos acumulados com as vendas nesses meses de Acelerômetro serão aumentados em 60%. Esse apoio da seguradora vale até o dia 31 de julho para pagamentos identificados até 30 de setembro. Os produtos participantes do acelerômetro são PME, Vida Eventos, BPC e os VIPs.

A essência do programa é premiar a fidelização dos corretores com uma metodologia de pontuação inovadora, transformando os pontos acumulados em premiações em dinheiro. Os corretores ainda podem ganhar prêmios como bicicletas elétricas, viagens, motos e até um carro zero.

“A Campanha reconhece essa parceria dos corretores, além de ser uma oportunidade de obterem uma renda extra, ganharem prêmios e desfrutarem desses bons momentos da vida com as pessoas mais importantes para eles”, diz o diretor Comercial da empresa, Fabio Lessa.

As informações completas e regulamento da campanha estão no site da companhia.

N.F.

Revista Apólice