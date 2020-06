O isolamento social reforçou ainda mais o uso dos canais digitais de atendimento em diferentes setores e não foi diferente no mercado de seguros. A Zurich já vinha utilizando esses recursos para agilizar ainda mais os contatos com os clientes e parceiros de negócios. Agora, com as medidas de isolamento social, a companhia registrou um maior número de chamadas pelas suas plataformas (site, chat, SMS e APPs).

Hoje, 80% dos atendimentos aos clientes de seguro residencial já acontecem de forma virtual, como, por exemplo, para cobertura de Danos Elétricos. Para seguir com o sinistro, o segurado interage pela ferramenta de vistoria mobile para enviar as fotos dos objetos danificados e documentos, reduzindo o tempo de análise em horas, o que antes levaria dias úteis para a solução do caso.

Os clientes que têm seguro de automóvel também estão utilizando mais os canais e, atualmente, cerca de 35% das solicitações de atendimento são por meio das plataformas. Em caso de colisão ou outro incidente, ele aciona a seguradora e, posteriormente, recebe um link em seu celular para enviar as fotos para vistoria e acompanhar o status do atendimento. O segurado pode, também, solicitar 2ª via de boletos, apólices e esclarecer dúvidas por meio desses canais.

Com o uso das plataformas digitais para atendimento, 60% dos consumidores têm aprovação imediata após envio dos documentos de forma digital. Este serviço não está restrito apenas aos clientes pessoas físicas, pois a Zurich já está expandindo o conceito de levar o digital a todas suas carteiras, como atendimentos aos condomínios e pequenas e médias empresas.

N.F.

Revista Apólice