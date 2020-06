O Grupo Bradesco Seguros apresenta na próxima quinta-feira, 2 de julho, às 16hrs, uma live para as equipes comerciais da companhia e os corretores de seguros de todo o Brasil. A transmissão ao vivo tratará sobre temas comportamentais com foco no indivíduo e nas suas relações no ambiente de trabalho, destacando a necessidade de transformação e reinvenção pessoal no contexto da pandemia.

O tema do bate-papo será “Metamorfose: A Reinvenção Necessária”, com a participação da palestrante Branca Barão, professora e especialista em Programação Neurolinguística. O encontro também contará com a presença da diretora de Recursos Humanos da companhia, Valdirene Soares, e dos executivos da Organização de Vendas. A palestra será transmitida pelo site livebs.com.br.

Durante a live, além de transformação e reinvenção pessoal, os participantes também poderão conferir temas como gestão emocional, protagonismo e novos caminhos para a oferta de seguros. Pontos importantes para auxiliar o corretor a inovar no cenário atual.

Valdirene ressalta que as plataformas digitais têm contribuído para criar um ambiente de negócios motivador e de apoio em meio a pandemia. “Lives como essa só reforçam a rede de apoio que queremos oferecer nesse momento desafiador, estimulando o senso de pertencimento e uma cultura colaborativa”, complementa.

Após o bate-papo com Branca, o público ainda terá a oportunidade de interagir com os executivos da Organização de Vendas, a fim de trocar experiências, sanar dúvidas e entender as principais tendências para o mercado de seguros.

