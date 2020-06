Com cerca de 100 mil segurados, o Distrito Federal é a região escolhida para receber o plano Efetivo da Bradesco Saúde. O diferencial do produto é sua rede dimensionada para oferecer equilíbrio entre disponibilidade, qualidade e eficiência a partir de R$ 257,59. Na última terça-feira, dia 16/06, o produto foi lançado em uma live para corretores da região e contou com a participação do presidente do Grupo, Vinícius Albernaz, as diretorias da empresa e a Organização de Vendas (OV), além de representante do Grupo Santa, parceiro local.

Segundo Manoel Peres, diretor-presidente da empresa, o novo produto, disponível para empresas a partir de três pessoas, é fruto de um modelo de negociações com sua rede credenciada em cada região. “O plano se baseia na parceria com prestadores de referência, buscando a melhora na qualidade assistencial por meio do cuidado promovido pela Atenção Primária à Saúde. Na prática, isso significa reduzir desperdícios de recursos, maior previsibilidade dos custos, preços mais acessíveis e a expectativa de reajustes menores”, ressalta Peres.

Parceiro da empresa, o Grupo Santa é reconhecido conta com mais de 50% do mercado na capital federal. “O Santa investiu em segurança do paciente nos últimos anos e melhoria da eficiência operacional. Temos orgulho em ter a Bradesco Saúde como parceiro nessa jornada”, afirma Raul Sturari Jr, diretor-presidente do Grupo.

O produto conta ainda com outros parceiros em sua rede referenciada, como o Hospital Oftalmológico de Brasília, a Clínica Recanto e a rede de laboratórios Dasa. Com foco na atenção primária e coordenação do cuidado, a empresa vem investindo em programas de promoção à saúde e prevenção de doenças, como o Programa Meu Doutor, que tem como objetivo estabelecer uma rede de profissionais com boa prática médica, valorizando a relação médico-paciente. No Distrito Federal, o programa conta com 31 médicos, atendendo nas áreas de clínica médica, pediatria, medicina da família, ortopedia adulta e infantil.

Receptividade das empresas

A companhia tem investido em planos empresariais com foco regional, customizados e com valor competitivo, buscando adequar às necessidades de cada cliente. Desde seu lançamento, o produto já conta com mais de 1,6 mil empresas clientes. “O cuidado de trabalhar gradativamente a rede, município a município, permite dar foco regional em cada localidade que o produto avança, garantindo que ele seja elaborado de acordo com as necessidades dessa região, tanto do ponto de vista da saúde quanto da referência em qualidade e alinhamento com a preferência da população. Assim, o produto já foi lançado em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Espírito Santo, Minas Gerais e Manaus. Entretanto, sua rede está presente em todo o Brasil”, explica o diretor-gerente da empresa, Flávio Bitter.

A estratégia do grupo é apresentar aos consumidores locais não só o produto exclusivo, mas todos os planos da seguradora. Além do lançamento Efetivo no Distrito Federal, a organização vem investindo na parceria com hospitais na capital e em Goiânia para outros produtos disponíveis. “Temos um portfólio que atende a todos os segmentos, desde pequenas e médias até grandes empresas. Temos a chance de mostrar ao DF nossos produtos que contam com diversos serviços e cobertura nos principais hospitais de Brasília”, completa Peres.

A capital federal é a região com maior PIB per capita do país, sendo que 30% da população do Distrito Federal tem plano de saúde. Ao ser uma das operadoras com mais beneficiários na capital, a seguradora busca fortalecer sua marca e consolidar sua presença na região a partir do produto.

N.F.

Revista Apólice