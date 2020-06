A Bradesco Auto/RE vem investindo no aprimoramento de coberturas e serviços com objetivo de tornar a experiência dos segurados e corretores completa. A remodelação do produto Seguro Condomínio, que agora passa a oferecer cobertura personalizável com proteção e serviços mais abrangentes, reverbera o compromisso da seguradora com a qualidade de seus produtos.

A cobertura básica passa a contemplar a proteção em casos de tumultos, greves e lockout; queimadas em zonas rurais; fumaça; impacto de veículos terrestres, e ainda mantém as proteções já existentes, como incêndio, explosão, queda de raios e aeronaves. Além disso, a empresa oferece coberturas acessórias para atender aos mais variados riscos, como em casos de roubo de bens de condôminos e valores em trânsito; cobertura contra danos em vidros, mármores, granitos e porcelanatos.

“Estamos atentos às demandas do mercado. Por isso, buscamos trazer novidades que aprimorem nossa relação com os corretores e atendam às expectativas dos segurados”, afirma Saint´Clair Lima, diretor técnico e de produtos da companhia.

