Década a década, profissões foram inspirando gerações e mais gerações que queriam ser astronauta, jogador (a) de futebol, piloto de corrida, bombeiro etc. Neste momento, o exemplo que mais chama a atenção vem dos profissionais de saúde. São eles que têm arriscado ainda mais as suas vidas na luta de combate à pandemia da covid-19 e motivado toda uma geração.

É sobre esse tema que se trata o novo filme da Bradesco Saúde, criada pela AlmapBBDO. A estreia foi ontem à noite, no intervalo do Fantástico. O filme, com versões de 60 e 30 segundos, traz imagens de diversas profissões inspiradoras, ilustradas desde a década de 40 até agora, quando a questão da saúde ganha evidência ainda maior. A campanha serve como uma homenagem a todos os profissionais da área que estão inspirando pessoas.

“Depois do filme ‘Fascinação’, que trazia uma homenagem a todos os profissionais de saúde com imagens de crianças brincando e ao som da voz de Elis Regina, esse novo filme nos remete a uma narrativa de muitas profissões brilhantes que já inspiraram muitas gerações, chegando aos dias atuais, com o exemplo dos profissionais de saúde, que vêm desempenhando papel fundamental nesse período de pandemia. Nesse momento tão desafiador, não poderíamos deixar de reconhecê-los. Com coragem e dedicação, a categoria vem salvando vidas e muitas vezes se afasta de sua família para cuidar da nossas. Esse é um reconhecimento justo e necessário”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de marketing da empresa.

“Durante toda a história da humanidade, acho que sempre existiram atividades ou profissões que inspiraram as crianças em determinado momento. É nítido que agora são os médicos e profissionais de saúde que têm cativado e encantado a todos pela coragem, dedicação e importância social. Acho um insight muito bacana”, diz Pernil, ECD da AlmapBBDO.

Maysa Oliveira, head de atendimento e negócios da Agência, conta que essa é a segunda campanha que a companhia lança em homenagem à área durante a pandemia. “O novo filme mostra que durante a história humana sempre tivemos momentos que foram marcados por exemplos de superação, talento e dedicação”.

