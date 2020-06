A Bradesco Auto/RE acabou de disponibilizar aos clientes dos produtos Auto Exclusive, Classic, Prime e Caminhão uma nova experiência na utilização do site da seguradora. Agora o segurado conta com uma plataforma otimizada de navegação e novos serviços, como o download do cartão do segurado e da versão resumida da apólice contratada. O consumidor terá mais autonomia para a visualização de documentos, o que facilita a gestão dessas informações.

“Disponibilizar as principais informações do seguro de forma digital reduz papel e torna o processo mais ágil para os nossos segurados. Além de ser uma prática sustentável, essa atualização faz parte de uma série de ações que estamos promovendo para aprimorar a experiência do cliente e os processos internos da empresa”, comenta Rodrigo Herzog, superintendente da companhia.

Mais informações estão disponíveis no site.

N.F.

