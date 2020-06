A BB Seguros apresentou uma nova linha de seguros de vida que tem o intuito de simplificar a oferta e trazer benefícios exclusivos para o cliente usufruir em vida, voltados para a saúde e bem-estar. A nova carteira é formada por três modelos de planos: BB Vida Leve, BB Vida Plena e BB Vida Total, todos com uma série de assistências para os segurados, além das tradicionais coberturas por morte ou invalidez.

Como diferencial, a empresa aposta em recursos de apoio e em assistências médicas com consultas e exames, segunda opinião médica, locação de aparelhos ortopédicos, orientação nutricional, psicológica e fitness. Em alguns planos o cliente também tem à disposição um pacote de auxílios e suportes para os animais de estimação, com consulta veterinária, atendimento hospitalar, transporte emergencial, hospedagem e funeral pet.

Karina Massimoto, superintendente de produtos de Vida da Brasilseg, conta que partiram do princípio de que o cliente deve ser beneficiado para viver mais e melhor. “Tradicionalmente, os seguros oferecem pacotes muito parecidos, com assistências para o carro ou para a casa. Criamos as nossas assistências com benefícios reais para melhorar a qualidade de vida do cliente a partir de apoio médico, nutricional e psicológico, além do suporte financeiro em caso de sinistros”, explica.

Recursos extras

Outra novidade é que os clientes do plano BB Vida Total poderão escolher um entre três serviços exclusivos como recurso de apoio totalmente incluso no pacote contratado: terapia online, com sessões realizadas por meio de plataforma digital; pulseira inteligente, com tecnologia que permite monitorar atividades físicas e indicadores de saúde ou mapeamento genético, capaz de identificar a origem ancestral, propensões a doenças e características físicas conforme estudo do DNA do cliente.

Todos os planos garantem cobertura para morte natural ou acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e auxílio funeral. O BB Vida Plena também cobre acessibilidade física em caso de invalidez por acidente e diárias de internação hospitalar decorrente de acidente. Já o BB Vida Total garante todas essas coberturas, além de indenização em caso de doenças graves.

N.F.

Revista Apólice