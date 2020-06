Um aparato tecnológico desenvolvido pelas empresas do Grupo Baeta está alavancando as vendas dos corretores de seguros durante a quarentena e são a aposta da organização para o período pós-pandemia. Além de desenvolver uma série de plataformas próprias para facilitar o dia a dia desses profissionais, incluindo canais personalizados de comunicação digital com o cliente, a empresa oferece capacitação gratuita à categoria.

“Neste momento em que estamos vivendo, ficou ainda mais claro que a presença online e a constante atualização sobre produtos é fundamental”, afirma o fundador e presidente do Grupo, Luiz Philipe Baeta Neves.

O mais novo lançamento deste ano é o CorretorPRO (corretorpro.online), uma ferramenta da Segbox que tem como missão oferecer uma identidade na internet para todos os corretores de seguros do Brasil. “Disponibilizamos uma ferramenta online onde o próprio corretor cria um site personalizado, por meio do qual seus clientes podem entrar em contato, fazer cotações, conhecer seus produtos e tirar dúvidas”, explica o diretor da Baeta Assessoria, João Arthur Baeta Neves.

Também implementada em 2020, a LeadsClube chegou para democratizar o acesso a clientes de seguros. Como o nome indica, a ferramenta é utilizada para gerenciar leads de acordo com as configurações escolhidas pelo corretor. O profissional pode selecionar os seguros que deseja comercializar (entre auto, moto, vida, saúde e equipamentos portáteis), analisar quanto está sendo investido em cada ramo e marcar o status de atendimento de todos os leads entre outras funções.

“Com esse serviço, damos aos pequenos e médios profissionais a oportunidade de encontrar potenciais segurados pela internet, sem precisar investir em uma estrutura completa de marketing digital, que normalmente só corretores maiores conseguem ter”, diz Luiz Philipe.

Já na área de capacitação, a solução do Grupo é a Baeta Academy, plataforma aberta de conteúdos para o mercado segurador. Lançado no ano passado, o site é atualizado semanalmente com novos conteúdos. “Criamos esta ferramenta para ajudar o corretor a tirar dúvidas, consultar produtos e se capacitar para vender mais”, explica João Arthur. Hoje, o portal conta com mais de 500 materiais com detalhes sobre produtos, tutoriais, dicas, vídeos, treinamentos e webinars. A previsão da empresa é que esse número dobre até o final de 2020.

Todas essas ferramentas estão disponíveis para corretores parceiros da Baeta.

