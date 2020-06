A AXA no Brasil acabou de lançar sua página na rede social Instagram, com conteúdo focado em atender às demandas dos clientes e corretores. O perfil é mais um resultado dos investimentos em digitalização e visa reforçar os pilares de parceria e proximidade da companhia no relacionamento com seus públicos.

O canal vai trazer informações institucionais, de produtos, além de dados e tendências de mercado que podem ser usadas pelo corretor em seu período negócio. O perfil pretende também mostrar como é a experiência de trabalho com a empresa.

“Nós assumimos o compromisso de estar próximos do corretor e oferecer insumos para que ele desempenhe um papel consultivo e estratégico junto aos clientes, fundamental nesse período de retomada. Além disso, queremos atingir um maior número de corretores e para isso precisamos aumentar os pontos de contato com o mercado”, afirma Igor Di Beo, vice-presidente de Subscrição, Comercial e Marketing da seguradora.

Para a estreia da plataforma, a companhia preparou uma live com Perla Amabile, estrategista de dados e especialista em ciências comportamentais, para uma conversa sobre “porque ser centrado no cliente é uma boa estratégia”. A transmissão será no dia 24 de junho, às 17h, com mediação de Danielle Fagaraz, gerente de Marketing e Comunicação Externa da empresa.

Leia mais: AXA no Brasil anuncia mudanças em sua estrutura organizacional

A página @axanobrasil também será um espaço para apresentar os comerciais e as equipes que atuam junto ao corretor no dia a dia. “O caráter humano do atendimento é muito relevante. Vamos trazer esse fator também para o Instagram, colocando nosso time para dialogar em lives, apresentando vídeos e contando um pouco sobre o seu trabalho, como fazem para contribuir com a jornada do corretor nos processos da companhia e em seus negócios”, completa Di Beo.

