A Argo Seguros cresceu 42% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo período no ano passado. Nos primeiros três meses deste ano a seguradora alcançou R$ 75,6 milhões em prêmios emitidos, valor acima dos R$ 53,4 milhões registrados em 2019.

A redução da sinistralidade foi um dos fatores que contribuiu para o resultado. No primeiro trimestre deste ano, o índice teve uma melhora de mais de 5 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2019, ou seja, 12% de melhora em relação ao ano anterior. Com isso, o resultado operacional apresentou melhora de mais de um ponto percentual para baixo, permitindo a evolução do resultado operacional e lucratividade da seguradora.

“Também contribuíram para esse desempenho algumas medidas que veem sendo implantadas desde o ano passado, como a diversificação da carteira; o forte controle de custos; o foco em ações para melhorar a rentabilidade de certas linhas e a retomada de negócios em outras que não vinham operando em sua total capacidade, como Garantia, RD Equipamentos e E&O Corporativo”, afirma Newton Queiroz, CEO e presidente da empresa.

Para este ano, a companhia planeja fortalecer sua marca no mercado, através de parcerias estratégicas e do lançamento de novos produtos. “Já lançamos três seguros em 2020 e em breve teremos outras novidades”, completa o executivo.

Vale lembrar que no começo deste ano a Argo já havia anunciado um crescimento de 30% em relação ao anterior, com um volume de prêmio emitido de R$ 275 milhões, mais de R$ 25 milhões acima da meta estipulada inicialmente.

N.F.

Revista Apólice