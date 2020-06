A Argo Seguros anunciou a contratação de Mariana Bruno como sua nova gerente da área de Consumer Lines, tendo como principal foco o contínuo desenvolvimento dos produtos oferecidos e a expansão da área.

A executiva conta com 13 anos de atuação no mercado e passagens por outras empresas do segmento, acumulando experiências nas áreas de Property, E&O e subscrição de Financial Lines. Mariana terá uma função estratégica técnica e comercial, onde o desenvolvimento de novos canais (corretores e parceiros) será de suma importância. Ela pode ser encontrada através do e-mail [email protected]

N.F.

