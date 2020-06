A Aon realizou na última sexta-feira, 29 de maio, o webinar “A importância da liderança feminina no mundo corporativo”. O evento, voltado a todos os colaboradores da América Latina, faz parte do WIN (Women´s International Network), movimento que apoia o crescimento pessoal e profissional das mulheres dentro das corporações.

“Promover reflexões sobre o novo momento que estamos vivendo é fundamental para ajudar as pessoas a desenvolverem suas potencialidades e lidarem com os desafios do dia a dia e com os impactos do novo normal na vida pessoal e nos negócios.”, afirma Adriana Zanni, Latam People Leader da empresa.

Durante o evento, os convidados falaram sobre os impactos da covid-19 nos desafios pessoais e corporativos das mulheres e como isso se relaciona aos preconceitos inconscientes do dia a dia. Além do espaço voltado para interação, os painelistas compartilharam experiências sobre como tem sido lidar com os desafios impostos pela pandemia em suas áreas de atuação.

O encontro contou com a participação das convidadas Margo Black Wyllie, Presidente da AMMS; Nadia Ribeiro, EVP Latin America Ceva Logistics; Natalia Mikhailova, COO da companhia na Colômbia; Adriana Zanni, Latam People Leader; Violetta Ostafin, CEO Health Benefits Retirement Latam; e Alejandro Galizia, CEO Commercial Risk, Health and Retirement Solutions, and Data & Analytics da empresa.

Além do WIN, a organização faz parte da rede global das Nações Unidas HeForShe (ElesporElas) e assinou a carta de Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEP’s), que reforça o comprometimento da companhia com a equidade de gênero no ambiente de trabalho e com a agenda e as diretrizes da ONU.

N.F.

