A Alper Consultoria de Seguros acabou de adquirir a Transbroker Corretora de Seguros. A operação faz parte da estratégia da companhia de crescer via aquisições e também organicamente. “Essa é nossa primeira aquisição no ano, mas já estamos de olho em novas oportunidades para o segundo semestre”, revela o presidente da empresa, Marcos Aurélio Couto, acrescentando que o objetivo é fazer entre três a cinco aquisições por ano. O valor da compra foi de R$ 58,05 milhões

A corretora conta com um portfólio de cerca de 400 clientes e, em 2019, movimentou prêmios totais de R$ 60 milhões. Couto ressalta que o setor de seguro de transporte é estratégico para a companhia e a meta é tornar o segmento o segundo maior da empresa no médio prazo, ficando atrás apenas de saúde, que hoje responde por 40% da receita. “O seguro de carga é obrigatório no país, por isso é um segmento muito interessante. Além disso, a Transbroker tem a vantagem de ter um hall de atuação diversificado”, diz.

A empresa tem sede em São Paulo e uma filial em Fortaleza. Segundo o executivo, as duas unidades serão absorvidas completamente pela consultoria, que passa a ter a segunda filial no nordeste, pois a primeira fica em Salvador.

“Essa aquisição traz uma nova unidade de negócio relevante e com grande potencial para a organização. Além da ampliação da nossa capilaridade de atendimento com a nova filial em Fortaleza, reforça nossa aposta na região nordeste”, afirma Couto.

No final do ano passado, a Alper realizou uma captação de R$ 80 milhões e parte desse montante será investida em fusões e aquisições. “A companhia está preparada para crescer e sabe que isso só é possível com o engajamento e o reconhecimento dos seus colaboradores”, finaliza.

