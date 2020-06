A pandemia contribuiu, de certa forma, para o aumento da conscientização da sociedade sobre a importância do seguro de vida. Dentro daquele público que possui renda, este segmento é uma grande oportunidade para os corretores de seguros.

A Liberty Seguros lança uma campanha para ajudar o corretor a chegar a este público e atender às suas necessidades. “Na Vibe do Vida” é uma campanha que mostra a importância do produto e apresenta uma gama de produtos que podem ser adaptados para cada tipo de consumidor. O projeto vai até agosto deste ano e traz uma série de ações para capacitar os corretores e incentivar suas vendas no ramo de vida.

Incentivar, crescer e premiar

Para estimular as vendas e ampliar as carteiras dos corretores parceiros, a Liberty Seguros realiza uma campanha de incentivo para profissionais de todo o país, com foco nas vendas novas e renovações dos produtos Liberty Vida Perfil, Liberty Vida Especial, Liberty Vida Global e Liberty Affinity Vida.

A campanha, voltada para os corretores, operadores e funcionários das corretoras, tem duas formas de premiação. A primeira seguirá a mecânica ‘Vendeu, Ganhou’, premiando os participantes com vouchers-eletrônicos ilimitados das Lojas Americanas. Para concorrer, basta que os parceiros se cadastrem no Meu Espaço Corretor antes de cotar/emitir as apólices de acordo com o regulamento da campanha.

A segunda etapa irá ranquear os corretores por região, de acordo com a quantidade de apólices emitidas e seguindo o regulamento da campanha. Ao final da ação, os parceiros que se destacarem poderão escolher seu prêmio de acordo com seus interesses, como o kit cinema, com televisão e home theater; kit churrasco, com churrasqueira e frigobar, kit sommelier, com adega e conjunto de abridor elétrico de vinho com acessórios, e o kit masterchef, com aparelhos e utensílios para a cozinha.

Além disso, a Liberty também apresentará novas coberturas e melhorias em seus produtos de vida, dando ainda mais opções de ofertas para os corretores no setor. Os produtos de vida que farão parte do movimento serão divididos em dois grupos: Produtos Individuais e Produtos em Grupo. O que os diferencia é a forma como serão vendidos, sendo o primeiro com foco em Pessoa Física e o segundo em planos empresariais.

Dentre os Produtos Individuais inclusos na campanha, há o Liberty Vida Especial, Liberty Vida Perfil e Liberty Affinity Vida. Já dos Produtos em Grupo, o participante é o Liberty Vida Global.

Conhecimento como base de tudo

Pensando no desenvolvimento dos corretores no segmento de vida, a seguradora também oferece novos treinamentos sobre temas que variam desde novos produtos e abordagem de venda até assuntos relacionados a bem-estar. O próximo, agendado para os dias 16 e 17 deste mês, será o “Webinar sobre Iniciativas e Ferramentas Liberty para venda de produtos Vida” e contará com a participação dos especialistas Andre Santos, da Treinaseg, e Gabriel Bastos, do Salesforce.

“A Liberty Seguros trabalha fortemente para disponibilizar coberturas que atendam às necessidades dos consumidores e ampliem os negócios dos parceiros”, diz Alexandre Vicente, Diretor de Seguros de Pessoas da Liberty Seguros. “Com a ‘Na Vibe do Vida’, nosso maior objetivo é apoiar os corretores para que eles cresçam junto à companhia, tendo a segurança de que podem contar com a qualidade dos nossos produtos e serviços”, comenta.

O segmento de vida é de extrema importância para a Liberty Seguros, por isso, a companhia realiza campanhas exclusivas de vida para corretores há anos, com o objetivo de incentivar esses profissionais a crescerem junto à empresa. E, desde o ano passado, a seguradora também se posiciona como uma empresa especializada em vida junto ao consumidor.

K.L.

Revista Apólice