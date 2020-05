A Wiz Soluções anunciou os resultados do 1º trimestre de 2020, com destaque para o desempenho nas operações Bancassurance e nas unidades de negócio Wiz BPO e Wiz Corporate. A companhia encerrou o período com R$ 105,3 milhões em caixa e receita bruta de R$ 190,7 milhões, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado e uma margem EBITDA de 51,8%. O resultado completo está disponível para consulta no site.

A operação Bancassurance responde por 69,8% da receita bruta, com aumento de R$ 9,9 milhões no resultado do período. As unidades de negócio apresentaram um incremento de R$ 8,3 milhões no resultado comparado com o mesmo período de 2019. Outro fator importante é que, nesse trimestre, 41% do resultado da empresa foi proveniente do estoque de vendas já realizadas pela organização. “O horizonte mais claro trazido por essas vendas é especialmente importante em momentos como o que estamos vivendo. A baixa alavancagem da Wiz traz estabilidade para a companhia neste momento de incertezas provocadas pela pandemia”, diz Heverton Peixoto, CEO da organização.

Nos últimos dois anos a empresa agregou novas unidades de negócio ao conglomerado e consolidou o modelo de gestão. “Isso nos permitiu entrar em 2020 com um planejamento sólido feito pelo nosso time para dar continuidade ao processo de amadurecimento das decisões e direções que tomamos ao longo dos últimos anos”, afirma Peixoto.

O cenário econômico atual impactou parcialmente o lucro líquido da companhia, que apresentou retração de 9,9% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a R$ 51 milhões.

Desde março a organização vem adotando diversas medidas para mitigar os impactos da pandemia de covid-19 em seu negócio. As ações implementadas frente a esse cenário de crise têm o propósito não só de resguardar a carteira de clientes e os resultados financeiros da companhia, mas também de atender à sua função social, priorizando a proteção à saúde de seus colaboradores e a manutenção de empregos.

“Com o propósito de ajudar os nossos clientes Pessoas Jurídicas a superarem este difícil momento, a unidade Wiz Saúde disponibilizou um pacote de serviços chamado Corrente do Bem. Esse programa consiste na disponibilização de serviços remotos de assistência médica (telemedicina), psicológica, financeira e jurídica aos beneficiários dos produtos”, revela Peixoto. “Parte das receitas obtidas com esta ação serão destinadas ao projeto Respira Brasil, fundo de arrecadação criado para ajudar as Santas Casas de Misericórdia do Brasil a investirem na estrutura hospitalar e equipamentos para o combate ao coronavírus”.

A companhia planeja continuar sua estratégia de ampliar o portfólio diversificado de atuação ao longo deste ano. Além de potencializar os resultados de atuais parceiros, a Wiz segue em busca de mais oportunidades de parceria. “Para 2020, traçamos o objetivo de capturar e alavancar resultados das últimas aquisições realizadas, continuar a fazer o nosso trabalho para as unidades de negócio já estabelecidas, além de seguir na busca de negócios que tenham aderência estratégica na nossa área de atuação, para avaliação de possíveis novas transações e adições de novas unidades ao conglomerado Wiz”, finaliza Peixoto.

Revista Apólice