Em um momento em que a tranquilidade e a segurança estão associadas à prevenção e ao isolamento social, a Tokio Marine ampliou soluções que contribuem para que seus clientes fiquem em casa com saúde e comodidade. Com esse objetivo, a seguradora passa a oferecer o serviço de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein aos contratantes do Seguro Tokio Marine Residencial.

“Acreditamos que a missão do seguro é oferecer tranquilidade e segurança às pessoas. Essa, portanto, é mais uma iniciativa para que nossos segurados se sintam amparados e desfrutem de saúde e qualidade de vida neste período tão complicado para todos”, afirma o Diretor Executivo de Produtos Massificados, Marcelo Goldman.

Trata-se do Einstein Conecta, serviço de orientação médica a distância com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para utilização dentro e fora do Brasil. A Seguradora, que já oferecia o serviço aos produtos Tokio Marine Vida Individual Homem, Mulher e Sênior, o disponibiliza agora também aos titulares das apólices de Seguro Residencial que tenham contratado os planos Especial e VIP de Assistência.

Diante de uma indisposição ou mal-estar em que apresente sintomas de baixa complexidade, como febre, gripe, dor de garganta, dor de cabeça, náuseas, alergias entre outros, o segurado poderá utilizar o serviço de orientação médica para obter uma indicação adequada de como agir, de acordo com o quadro. Além disso, o programa ainda oferece o armazenamento das informações sobre o paciente em prontuário eletrônico, ao qual o cliente terá acesso sempre que precisar e inclui prescrição médica para compra de medicamentos quando necessário.

