A TEx, insurtech especializada em soluções online para o mercado segurador, traz com os produtos HDI para corretoras de seguros. A partir deste mês, todos usuários do TELEPORT e TELEPORT Pro passarão a contar com mais duas sugestões de prêmios para apresentar aos seus clientes: o HDI Fit e o HDI Flex, produtos que estavam disponíveis somente na plataforma da seguradora.

“Acreditamos que ampliar o leque de produtos em nossa plataforma é fundamental para que nossos clientes continuem gerando negócios e apoiando o desenvolvimento do setor, por isso estamos trazendo os principais produtos do mercado”, afirma Omar Ajame, CEO e fundador da insurtech.

Flávio Rodrigues, vice-presidente comercial da HDI, destaca a importância da parceria para o mercado segurador. “Para nossos parceiros corretores é sempre importante ações que facilitem o seu dia-a-dia e a TEx é a primeira a disponibilizar os nossos produtos para todos os usuários da plataforma”.

HDI Fit é um seguro contra roubo e furto e tem aceitação para veículos de passeio, pick-ups e utilitários. As coberturas são comercializadas sempre com incêndio, roubo e furto, podendo ser inserida também Colisão por Indenização Integral e Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V).

Também aceito para veículos de passeio, pick-ups e utilitários, o HDI Flex é um seguro de coberturas modulares. Elas são comercializadas sempre com colisão e incêndio e pode ser inserido também roubo/furto, RCF-V e Acidentes Pessoais a Passageiros (APP). O produto é disponível na modalidade de Franquia Flex, no qual o segurado no momento do sinistro poderá optar entre a contratação de Rede Referenciada ou Livre Escolha.

A expectativa é que os produtos da seguradora estejam disponíveis para todos clientes da TEx a partir do dia 18 de maio. Por meio das plataformas também é possível realizar a gestão de clientes e apólices, sistema financeiro, CRM, além do gerenciamento eletrônico de documentos.

N.F.

Revista Apólice