A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizará, no dia 3 de junho, um webinar sobre o Sistema de Rating da autarquia. O evento acontecerá a partir das 11h, por meio da plataforma Zoom. Participarão da conferência os coordenadores de áreas técnicas, a superintendente da entidade, Solange Vieira, e os diretores Vinicius Brandi e Eduardo Fraga.

O evento terá como objetivo principal apresentar o projeto de implementação do Sistema e esclarecer como ele se insere no novo modelo de supervisão da Superintendência, abordando tanto os aspectos de supervisão prudencial como de conduta. O público-alvo inclui as diretorias técnicas das entidades supervisionadas pela entidade e os inscritos poderão enviar perguntas e tirar dúvidas com os painelistas.

O Sistema de Rating proporcionará para a organização uma visão abrangente das empresas supervisionadas, com foco em sua situação econômico-financeira e na qualidade de sua governança e de seus processos de gestão de riscos e de controles internos. Os resultados serão confidenciais e cada companhia terá acesso somente à sua própria pontuação.

A iniciativa, que é aderente à missão da Superintendência de desenvolver os mercados supervisionados, assegurando sua estabilidade e os direitos do consumidor, visa contribuir para o aperfeiçoamento das atividades de supervisão da autarquia, bem como fornecer informações que podem sugerir a adoção de melhores práticas de gestão por parte das empresas supervisionadas.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas neste link.

