A Sompo Seguros acaba de disponibilizar um novo serviço que vai trazer mais comodidade e rapidez no conserto de pequenos danos, no qual o reparo seja abaixo do valor da franquia do veículo segurado. O novo Reparo Rápido Plus garante aos segurados da carteira de automóvel a comodidade de contar com uma rede parceira especializada para realizar serviços como polimento e pintura em peças metálicas, martelinho de ouro, conserto de para-choque e outros com data e horário pré-agendados, podendo o reparo ser concluído no mesmo dia.

“Temos uma estratégia para implementação de benefícios que facilitem o dia a dia do cliente. Com isso, a empresa investe em serviços que atendam às necessidades, propiciem praticidade e gerem economia ao segurado. Com o Reparo Rápido Plus, pequenos imprevistos deixarão de interferir na rotina e o proprietário do veículo poderá viabilizar o conserto com comodidade e sem investimentos significativos”, observa Rogério Santos, diretor de Automóvel da seguradora.

Como funciona

Ao contratar ou renovar a apólice do Sompo Auto, o segurado pode optar pelo Reparo Rápido Plus na escolha do combo serviços, nas categorias Essencial, Superior e Premium, que incluem serviços como a Assistência 24 Horas, de Danos a Vidros e Carro Reserva.

A Central de Atendimento indica o local da rede parceira mais próximo para o consumidor e já agenda a prestação do serviço, com data e horário marcados. Com isso, o cliente paga somente uma franquia de R$ 140 e passa a contar com até mil reais por vigência para a mão de obra do reparo da lataria, pintura e para-choque. Não está incluída a aquisição de peças, quando necessário, para reparações do dano.

“A empresa implementa novas soluções com valor agregado que contribuem para que o segurado tenha a percepção que o serviço prestado pela seguradora é essencial e pode fazer diferença não só nos momentos de uma eventualidade, mas também no dia a dia e nas finanças do cliente”, ressalta Santos.

N.F.

Revista Apólice