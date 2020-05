A Sompo Seguros, como parte de sua estratégia de investimentos em soluções para incrementar a experiência do segurado e fomentar o desenvolvimento de negócios para os parceiros corretores de seguros, anunciou uma nova estrutura organizacional, que entra em vigor em 1 de junho. As linhas de produtos foram reorganizadas dentro de novas Diretorias Técnicas, visando atender aos planos de lançamentos de produtos e serviços para conquistar market share em diferentes ramos do seguro.

“A seguradora tem investido na consolidação de sua estratégia nos últimos anos, com o objetivo de ofertar uma gama completa de produtos e serviços aos corretores e clientes. Para atender à dinâmica do mercado brasileiro, que está mais desafiadora a cada dia, estruturamos um planejamento estratégico em que nossos diretores técnicos estarão com foco em grandes áreas de negócios. Com isso, ganhamos agilidade no desenvolvimento de novas soluções e conseguimos identificar tendências, além de estreitar nosso relacionamento com os parceiros”, afirma Adailton Dias, diretor Executivo de Produtos e Resseguro da companhia.

Por meio da iniciativa, Rogério Santos, que era responsável pelo ramo Automóvel, assume a diretoria de Massificados. Ele tem como desafio reforçar a atuação da seguradora no segmento, abrangendo os ramos Automóvel (Individual), Empresarial/Lucros Cessantes (com Limite Máximo de Garantia até R$ 50 milhões), Residencial, Condomínio, Habitacional, Penhor Rural, Benfeitorias e RD Equipamentos. “Venho de uma experiência de relacionamento muito próximo dos corretores de seguros por também já ter atuado na área comercial. Essa característica no segmento de massificados é importante, pois trabalhamos com as necessidades de cobertura e assistência de uma ampla parcela de consumidores. Estar no dia-a-dia do corretor vai nos ajudar a apresentar nossas ideias e captar percepções para cada iniciativa que estivermos planejando”, afirma Santos.

Já João Carlos França de Mendonça assume a diretoria de Corporativos. Ele fica responsável pela supervisão dos seguros corporativos, consolidando a seguradora nos ramos Riscos Nomeados e Operacionais, Riscos de Engenharia, Riscos de Petróleo, Responsabilidade Civil Geral, E&O, D&O, Garantia, Fiança Locatícia, Empresarial/Lucros Cessantes (com Limite Máximo de Garantia acima de R$ 50 milhões e negócios com resseguro facultativo), RD Compreensivo de Veículos e Agrícola. “Contamos com um corpo técnico qualificado, experiente e multidisciplinar com conhecimento não só do segmento de seguros, mas dos setores econômicos que atendemos. Com isso, propiciamos condições para que os corretores tenham mais oportunidades de negócios e os segurados tenham agilidade no atendimento, podendo dedicar mais tempo aos seus empreendimentos”, diz Mendonça.

A essas duas diretorias soma-se a diretoria de Transporte e Frota, que continua sob comando de Adriano Yonamine, segmento em que a empresa lançou soluções para consultoria em gerenciamento de riscos, além de uma estrutura de monitoramento de cargas de reconhecida eficiência.

Já o segmento de Pessoas também segue sob o comando da superintendente Técnica de Vida, Diana Araújo Estevão. Esse ramo é um dos que apresenta crescimento mais expressivos e a companhia ampliou seu leque com soluções voltadas aos seguros de Vida Individual (Individual e Vida Top Mulher) e Coletivos (Empresarial e PMEs), com opções de contratação para atender as diferentes realidades dos segurados. Com isso, a carteira que representava cerca de 5% do portfólio da seguradora anos atrás, atualmente alcança uma representatividade de 11%.

N.F.

Revista Apólice