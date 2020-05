A Comissão Organizadora do 2º Congresso Regional dos Corretores de Seguros do Centro-Oeste e Minas Gerais (Congrecor) confirmou a manutenção da data do evento: 29 de abril a 1º de maio de 2021, na Pousada do Rio Quente, em Goiás. Para garantir a qualidade do evento, que é realizado pelos Sincor’s de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, os organizadores realizam reuniões virtuais para acertar detalhes de programação e demais providências relacionadas ao congresso.

Em razão deste momento excepcional também são mantidos congelados os descontos nos pacotes com inscrição e hospedagem até 30 de junho. “Pensando na comodidade dos corretores de seguros e também considerando a atual crise provocada pela pandemia do coronavírus, tomamos a decisão de manter os valores dos pacotes, que são bastante diversificados entre si, para que o participante tenha várias opções”, afirma o presidente do Sincor-GO e deputado federal, Lucas Vergilio, anfitrião da segunda edição do evento.

Ele ressalta que esta segunda edição trará bastante inovação, com a inauguração das Salas de Negócios. Dentro da programação técnica do congresso, os parceiros do evento ministrarão cursos, palestras e outras atividades voltadas para a atualização dos corretores de seguros.

A troca de networking, atualização sobre modalidades de seguros, produtos e ferramentas, além da feira de expositores, são os vetores para a formatação de uma grade de programação diversificada, com a participação de nomes de destaque do mercado de seguros e na economia em geral, líderes de entidades representativas e autoridades do setor.

“O grande diferencial de um evento como esse é a perspectiva regional, de um território com muitas riquezas e muitas potencialidades a serem exploradas pelo mercado de seguros. O nosso desafio é destacar as particularidades e potencialidades econômicas e sociais da nossa região, mas sem perder de vista o fato de que estamos num mundo globalizado e que fazemos parte de um país continental”, ressalta Vergilio.

O local escolhido para sediar o Congresso tem inúmeros atrativos. Além da excelente estrutura para a realização de eventos, a Pousada é de fácil acesso. A estância hidrotermal é situada no coração do País e é um complexo turístico que reúne atrações para toda a família, com conforto e segurança.

