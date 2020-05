A Seguros Unimed ampliou em 2020 o seu Programa de Diversidade. Por isso, o Dia das Mães e o Dia dos Pais deram lugar ao Dia da Família (15/5), que reconhece e respeita os grupos familiares em suas amplas definições e relações. A data está sendo comemorada nesta semana pela companhia e, para encerrar a programação, uma live dos “Beatles para Crianças” será realizada no canal do YouTube da Seguradora. A tarde musical será neste sábado, 16 de maio, a partir das 14h. É um convite lúdico para todas as famílias em tempos de isolamento social decorrente da pandemia.

Além da atração em plataforma digital, o Dia da Família da empresa contará no dia de hoje, 15 de maio, com uma palestra online exclusiva para colaboradores sobre parentalidade, que abordará os comportamentos assumidos por pais e mães com relação aos seus filhos. O tema será apresentado pela consultora da Think Eva, Nana Lima; e pela educadora parental e colunista da Revista Vida Simples, Lua Fonseca. Também será produzido um e-book apresentando a diversidade nas famílias, que será montado a partir de desenhos criados pelos filhos dos colaboradores.

“A nossa companhia sempre buscou disseminar uma cultura inclusiva. O Dia da Família é um dos movimentos que fortalecerá o nosso aprendizado coletivo de tolerância, respeito e cuidado”, afirma o superintendente de Pessoas, Processos e Qualidade da empresa, Eduardo Ribas.

