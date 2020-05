A Seguros Sura desenvolveu uma nova solução em seu Seguro de Transportes, a DDR Genérica, que tem como objetivo capacitar o segurado a ter controle e agilidade em seus processos com mais segurança e menos burocracia.

A carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) é um documento muito importante, no qual comprova-se que a seguradora do embarcador não exercerá seu direito de ressarcimento contra o transportador contratado em caso de sinistro, desde que sejam cumpridas as regras de gerenciamento de riscos descritas no documento e ressalvados os riscos cobertos por seguros obrigatórios. O processo atual demora em torno de sete dias para ser concluído.

“Com o documento nós facilitamos o processo e reduzimos o tempo e o custo, além de dar mais tranquilidade e segurança ao embarcador e seus transportadores, permitindo que ambos foquem em seus negócios”, diz Amilcar Spencer, diretor de Transportes da seguradora.

A nova operação permite emitir uma só carta, endereçada a todo e qualquer transportador, como se fosse uma declaração ao portador. O embarcador pode enviar a DDR a qualquer transportadora que deseje, antes de iniciado o embarque, e tudo o que a empresa precisa fazer é emitir uma confirmação de leitura por e-mail, clicando em confirmação de leitura, ou até mesmo por WhatsApp, através dos “checks” azuis antes de um eventual embarque sinistrado, sem necessitar de assinatura.

“A solução diferencia o nosso negócio dos demais disponíveis no mercado e com isso acreditamos no aumento de novas contratações de seguros de embarcadores”, finaliza Amilcar.

N.F.

