Além da saúde, a pandemia do novo coronavírus despertou outra preocupação na rotina de milhões de brasileiros: o cuidado com as finanças pessoais. É chegada a hora de rever despesas, priorizar os gastos e, até mesmo, dar início à reserva de emergência. Atenta às demandas da sociedade, a Sabemi lançou nesta semana uma série com consultorias gratuitas sobre finanças pessoais. O time de consultores é formado por colaboradores da Sabemi que, voluntariamente, se inscreveram para integrar o comitê do projeto e ajudar a população.

“O momento atual exige de todos nós um olhar especial à organização financeira. Por essa razão, identificamos uma oportunidade de conectar o que temos de melhor – a nossa expertise – com o público que, neste período desafiador, precisa de auxílio. É uma forma que encontramos de estarmos perto e colaborando com a parte mais valiosa do nosso negócio: as pessoas”, afirma o diretor de Planejamento Financeiro, Alexandre Girardi.

Orientações de investimentos, assessorias para renegociação de dívidas, noções básicas de finanças pessoais estão entre os temas abordados nas consultorias. Qualquer pessoa pode participar da ação, basta acionar as redes sociais da seguradora e deixar uma mensagem.

K.L.

Revista Apólice