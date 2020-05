A Regula Sinistros, insurtech para terceirização do atendimento das corretoras de seguros a sinistros, lançou em maio, mês do trabalhador, um programa de formação que vai proporcionar crescimento pessoal e profissional para todos os seus colaboradores. A Universidade Regula oferece cursos online, disponíveis na Intranet da empresa. Os treinamentos são obrigatórios aos colaboradores em cargos de atendimento, com custos totalmente subsidiados pela empresa e que dão direito a certificados.

Uma série com mais de 30 cursos já está disponível aos profissionais, com temas que abrangem produtividade, liderança, negociação, vendas, gestão financeira, matemática financeira, língua portuguesa e recursos humanos. A organização está em negociação com as principais instituições de qualificação do setor para oferecer treinamentos técnicos, apresentando os ramos de seguros de atuação da empresa como automóveis, pessoas, responsabilidade civil, rural, transportador, aeronáutico entre outros.

Participando ativamente, a diretoria da Regula também irá ministrar cursos: o CEO, Daniel Bortoletto, apresenta o curso Boas-Vindas; o diretor Comercial, Donizetti Ferreira, fala sobre Branding Persona; e o diretor financeiro, Augusto Esteves Junior, apresenta Introdução Freshdesk.

Leia mais: Regula Sinistros lança pacote de assistência para corretor de seguros

“A Universidade Regula é a materialização de um sonho, um programa totalmente personalizado visando crescimento e profissionalização de nossos colaboradores”, afirma Bortoletto, que é o idealizador e coordenador de Cursos da Universidade. “As aulas já estão em andamento, aproveitando e otimizando o tempo da equipe neste momento de atuação em home office durante a pandemia do coronavírus”.

N.F.

Revista Apólice